VIDÉO - "Nous n'avons pratiquement rien vendu" : le désarroi des producteurs français de noix

Alain Soulé est un producteur de noix qui n'arrive pas à écouler ses stocks, et c'est du jamais-vu. "D'habitude, il n'y a plus de noix, juste des caisses vides, et à l'heure actuelle, nous n'avons pratiquement rien vendu. Nous avons un peu plus de 100.000 euros de produits non vendus", explique l'agriculteur.

Des noix impossibles à conserver à température ambiante, au-dessus de dix degrés, sous peine de voir leur qualité se dégrader. "Il faut qu'on trouve un moyen de stockage si on ne peut pas les vendre. On n'a pas vendu, on n'a pas touché d'argent, et en plus, il va falloir payer pour les stocker", ajoute-t-il.