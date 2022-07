Vacances : comment bien choisir sa serviette de plage ?

Loin des plages, c'est à Charlieu, dans la Loire, que se trouve l'une des dernières usines de tissage de serviettes en coton de France. Leïla Gouret s'est lancée dans la conception de serviettes de plage haut de gamme il y a trois ans : "On a créé un très grand drap de plage (en coton) très léger, facile à emporter", détaille la cofondatrice de Cottesea.

Le coton présente en effet de nombreuses vertus, mais reste un produit coûteux - plus d'une centaine d'euros pour une serviette minutieusement fabriquée - , et fragile. "Il faut éviter les rayons de soleil (trop longtemps) ainsi que les rayons de la lune qui altèrent les coloris des serviettes. Sinon on se retrouve avec des tons beaucoup plus pâles, beaucoup plus ternes", note le patron des Tissages de Charlieu, Guillaume Peyraverney, qui partage ses ateliers de production avec la jeune dirigeante.