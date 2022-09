Coup de chaud sur la production d'endives

Philippe a alors décidé d'acheter un groupe électrogène qui fonctionne au gasoil et va couper l'électricité dans son usine. "D'après mes calculs, avec du gasoil à 1,30 euro, ça revient moitié moins cher que ce que me propose le fournisseur d'électricité. On espère que l’État va intervenir sur notre filière", explique-t-il.