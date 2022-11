Coupe du monde : voici de combien le prix de votre plateau-télé a augmenté en 4 ans

Le plateau-télé est donc fin prêt, mais l'inflation étant passée par là, il coûte plus cher qu’il y a quatre ans, lors de la dernière Coupe du monde. Ainsi la bouteille de soda a augmenté de 30 centimes et pour le paquet de chips, il faut ajouter 40 centimes. Quant à la fameuse pizza, c'est 1,50 euro de plus. Même chose pour le pack de bières.

Pour comprendre pourquoi cette boisson a subi une telle hausse, le JT de 20H s'est rendu à Espelette chez un brasseur de bière artisanale. Premier constat, la matière première coûte plus cher. "Le malt, par exemple, c'est une augmentation entre 10 et 15%", explique Nicolas Maggiorani, artisan brasseur. Et c'est comme ça pour tous les ingrédients. Ajoutez à cela l’augmentation du prix de l’électricité, du verre, des capsules. Même le carton coûte deux fois plus cher qu'avant. "On produit, ça coûte plus cher. On emballe, ça coûte plus cher. Et la vente va devoir coûter plus cher également", regrette l'artisan.