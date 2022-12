Coupe du monde de football : les produits dérivés, ou l'autre grand succès des Bleus

Dans ce magasin de sport, les ventes de maillots sont multipliées par dix depuis le week-end dernier. "Le vrai produit phare, ça va être celui-ci, le maillot de l'Équipe de France officiel avec les deux étoiles et peut-être bientôt la troisième", explique Hugo Pertuisot, manager de rayon. Et on s'attend déjà à une avalanche de commandes si la France se qualifie en finale. "On a refait une commande de maillots, on a plein de maillots qui arrivent", anticipe-t-il.