Coupons, achats en gros : les nouvelles courses des Français

Quant à cette autre famille, elle a comme stratégie la chasse aux promotions et aux offres spéciales. Et avant de choisir un produit, systématiquement, Delali Karamoko, aide-soignante, regarde si elle avait des coupons réductions qu'elle peut cumuler. Pour certains articles, en plus de ces coupons papiers, elle utilise des réductions trouvées sur des applications. Grâce aux coupons et des points de fidélités, la famille économise en moyenne 200 euros, soit 15% de son salaire d'aide-soignante. C'est un coup de pouce indispensable pour cette mère de quatre enfants dont le mari est au chômage.