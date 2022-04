Coupons, réductions : comment payer moins cher vos courses ?

Étudier chaque promotion, trouver les derniers bons de réduction en ligne, Laurent et Sophie Enselme en ont fait leur métier. Ce couple d'Eygurande-et-Gardedeuil a même créé un site internet baptisé anti-crise.fr. Leur conseil, cumulez les promotions en magasin et les bons de réduction que l'on peut trouver en ligne. Et pour recenser tous les coupons disponibles partout en France, ils mettent à contribution les utilisateurs du site. Le système permet d'obtenir des ristournes conséquentes. Selon eux, ces astuces permettent de faire baisser de 65% votre budget de course.