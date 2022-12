Coupures d'électricité : comment les commerces de produits frais se préparent aux délestages

Quant à cette entreprise de vente et de livraison de surgelés, elle en connaît déjà des délestages. Elle est obligée de couper le courant de ses chambres froides deux fois par jour, de décembre à février. La qualité des produits n'en est pas altérée, ils restent à -20 °C minimum. Ces coupures sont courtes et prévues à l'avance : "Maintenant, si on avait des coupures plus longues, ça poserait d'autres problématiques, d'autant plus que depuis la hausse du coût de l'énergie, on a déjà réorganisé notre activité".