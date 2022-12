Coupures d'électricité : comment vont faire les magasins de surgelés et de produits frais ?

En cas de coupure de courant, vous craignez peut-être de perdre tous vos produits surgelés. Pourtant, ce magasin spécialisé à Dreux (Eure-et-Loir), lui, n’est pas inquiet. "Sur une coupure de deux heures, on sait que le produit tient, on a fait des tests avec nos fabricants, on a fait des tests dans nos propres locaux", explique le gérant. Pour autant, sans lumière ni caisse, impossible pour l’enseigne d’accueillir le moindre client. Le magasin devra fermer.