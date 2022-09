Coupures d’électricité pour impayés : EDF appuie sur l’interrupteur

Quelle que soit la période de l'année, si vous ne pouvez plus payer vos factures d'électricité, EDF ne coupera plus le courant. L'énergéticien réduira la puissance au strict minimum : 1000 watts. De quoi s'éclairer, recharger les appareils électriques, comme les téléphones portables et les ordinateurs, brancher un réfrigérateur-congélateur, un microonde ou encore une télévision. En revanche, impossible de se chauffer. La puissance sera trop faible pour un radiateur électrique. "S'il y a cette aide en plus, ça aidera pas mal de personnes", confie une passante. "C'est pas mal, mais les gens ne s'en sortiront pas non plus", explique un autre. En effet, les impayés ne sont pas annulés, les clients devront régulariser leur situation.