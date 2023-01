"Le Panier du 20H" : les produits qui ont le plus augmenté avec l'inflation

On commence avec les articles de première nécessité comme le lait, le beurre, le café, les œufs... Nous y avons également ajouté un peu de produits d'épicerie, du sucre, des pâtes, surtout. Rien que ce paquet a augmenté de 22 centimes en un an. N'oublions pas aussi tous les produits fortement touchés par l'inflation, comme l'essuie-tout, l'huile ou encore la viande. Le prix du steak haché dans la vidéo en tête de ce reportage a par exemple augmenté de plus de 2,60 euros en un an.

Et pour que nos courses soient un peu équilibrées, ajoutons des pommes et des carottes. Leur prix a aussi flambé, mais il se met tout juste à baisser ces derniers temps. Enfin, pas de panier sans produits d'hygiène : dentifrice et gel de douche, eux, ont été jusque-là épargnés par l'inflation. Le ticket de caisse : 55,82 euros.