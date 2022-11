Courses moins chères : le bon plan des magasins anti-gaspi

La lutte contre le gaspillage commence dans les rayons de ce type d'enseigne. Ici, la philosophie attire de plus en plus, avec un argument non négligeable : le prix. Pour un paquet de biscuits par exemple : il coûte deux euros en grande surface, mais refusé par la grande distribution pour un défaut d'emballage pas toujours visible, il est vendu ici presque moitié moins.