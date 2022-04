Courses : payer moins cher en achetant à plusieurs

À 50 kilomètres de là, Corinne Frémeaux a, elle aussi, une méthode pour faire des économies. Désormais, elle n’hésite plus. À la caisse de l’hypermarché, elle ne paie plus en carte bancaire mais grâce à des chèques-cadeaux. Pour obtenir de tels avantages, Corinne se connecte chaque semaine sur le site d’une coopérative qui achète des bons de cadeau en gros à la grande distribution. Plus elle en commande, plus elle cumule des points de fidélité qui lui permettent d’obtenir des cartes cadeaux gratuites. Elle peut même avoir plus de bénéfices en parrainant des proches. Cette coopérative attire de plus en plus de personnes. Ils sont 150 000 adhérents actuellement.