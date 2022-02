Courses : quand les consommateurs s'échangent les bons plans

Chaque fois qu'elle rentre des courses, Clémence a son rituel. Dans des vidéos, cette mère de famille présente ses achats dans les moindre détails. L'objectif, partager ses bons plans pour réduire la facture. Le tournage de vidéo commence le plus souvent sur le parking d'un supermarché. Ce jour-là, Clémence s'est fixé un budget à 56 euros. Pour le respecter, elle utilise sa traditionnelle liste de courses et une calculatrice. Plus important encore : se filmer pour expliquer tous ses achats. Nées aux Etats-Unis, ces vidéos séduisent de plus en plus les internautes en quête de petits prix. L'année dernière, ses films ont généré des millions de vues.