Coût de l'énergie : comment les maires font la chasse aux économies

L'élue n'a pas le choix non plus en matière de chauffage, la facture de fioul a déjà débordé de 12 000 euros cette année. Alors une directrice d'école a pour consigne d'éteindre tous les radiateurs chaque soir. Et avec les autres élus de la commune, Isabelle Gasselin continue de traquer chaque dépense, même la plus petite. Car il est interdit pour une mairie de boucler son budget dans le rouge. "On est des comptables, on est des chefs d'entreprise, je suis sur le budget régulièrement, c'est indispensable", explique-t-elle. Une inquiétude qu'elle espère avoir l'occasion d'évoquer avec Emmanuel Macron qui se rendra mercredi au Salon des maires à Paris.