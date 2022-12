Covoiturage : mode d'emploi pour s'y mettre et percevoir la prime de 100 euros

C’est un rituel quotidien, pour se rendre au travail, Amélie et Vianney covoiturent chaque matin et partagent ensemble une trentaine de kilomètres. "C'est toujours mieux de ne pas être seul dans sa voiture pour aller au travail, quand on fait plusieurs trajets dans la semaine, ça permet d'économiser un peu d'argent", explique Amélie. Pour vous inciter à faire comme eux, le gouvernement va accorder une prime de 100 euros aux nouveaux covoitureurs dès janvier 2023.