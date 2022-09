Crédits à la consommation : toujours plus

Pour acheter un téléviseur, cette mère de famille s'apprête à souscrire un crédit à la consommation. Pour régler les 500 euros, elle paiera 50 euros par mois sur dix mois. "Je n'aurai pas pu la payer d'un coup, c'est impossible. On a beau avoir de salaire, j'ai quatre enfants, c'est super compliqué de payer. Avant, je mettais de côté sur plusieurs mois et j'achetai d'un coup. Maintenant, je n'arrive plus", se confie-t-elle. Comme cette dame, vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire des crédits, notamment pour l'électroménager et l'aménagement de votre maison.