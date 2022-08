La Crête : destination préférée des Français

La moitié de la clientèle d'Ariadne Beach, un hôtel-restaurant à Agios Nikolaos, est française. Et la direction mise tout sur ces vacanciers qui, arrivés en Grète, ont un fort pouvoir d'achat. En 2021, un million et demi de Français ont voyagé en Grèce et sur ces iles. Un tourisme en pleine croissance qui a généré un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et dont la Crète ne veut plus se passer aujourd'hui.