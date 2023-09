VIDÉO - Crevette de Madagascar : un business en or

Pour faire de la crevette un produit d’exportation, une famille d'entrepreneurs français a fait le pari, il y a 35 ans, d’en faire un élevage au beau milieu de la mangrove, là où aucune route n’existe. "On est venu là, où il y a la mangrove la plus préservée de Madagascar, élever une crevette et une île", nous explique Amyne Ismail, PDG d'Unima. Il est à la tête de la première ferme aquacole du pays. Sur 20 kilomètres, il y a 75 bassins, dont certains sont l’équivalent de dix terrains de football. C’est là que la reine des gambas est élevée dans des eaux chaudes alimentées en oxygène par des machines.