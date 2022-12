Crise dans les vignobles bordelais : pourquoi les consommateurs boudent-ils le vin rouge ?

Pas assez de vente. Ces cuves remplies n'ont toujours pas été mises en bouteilles. Leur propriétaire a vu les commandes baisser de moitié en cinq ans. Et avec les prix du vin qui chutent, "on n'entre pas dans nos frais. Donc, nous vendons à perte le vin", explique un producteur. Le reste est stocké dans des grandes cuves en attendant de trouver un acheteur. Il en résulte un manque à gagner de 40 000 euros pour ce viticulteur et ce n'est pas le seul. Sur les 5 millions d'hectolitres produits dans le Bordelais chaque année, un million reste sur les bras des exploitants.