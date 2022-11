Granulés de bois : la France contrainte d’en importer cet hiver ?

L'engouement pour ces petits cylindres de sciure de résineux compressée a été observé à partir du printemps, alors que les coûts du gaz et de l'électricité ont explosé, du fait de la guerre en Ukraine. Les consommateurs ont préféré se tourner vers cette alternative, et les poêles à granulés, qui étaient souvent un chauffage d'appoint, ont été allumés plus tôt ou ressortis des placards.

Si bien qu'il était très compliqué de se fournir en granulés cet été. Si la demande a chuté cet automne, notamment grâce à des températures bien plus élevées que la normale en octobre, ce qui a permis une certaine reconstitution des stocks, les prix restent élevés. Ils ont d'ailleurs doublé en un an.

Au point que la capacité de la production française pourrait ne pas être suffisante. Selon les propos à l'AFP de Frédéric Plan, directeur général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, "les besoins annuels en granulés sont passés d'1,8 million de tonnes en 2020-21, à 2 millions en 2021-22 et sont estimés à environ 2,4 millions cette année".