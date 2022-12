Chèque énergie bois : comment demander cette aide exceptionnelle dès ce mardi ?

Selon Le Parisien, le montant est de 100 euros pour les ménages les plus modestes se chauffant avec des bûches et de 50 euros pour les plus aisés. "À titre d’exemple, un couple avec un enfant qui gagne moins de 4000 euros/mois en 2020 et qui se chauffe principalement au bois pourra toucher 100 euros", indique le ministère de l'Économie.

S'agissant des foyers qui utilisent des pellets dans un poêle à granulés, le chèque est "deux fois plus important", selon le quotidien.