Crise de l'énergie : comment les illuminés de Noël s'adaptent

Julien et Alexandre décorent également leur jardin avec environ 20.000 LED qui consomment assez peu d'électricité. Si c'est une tradition dans la famille, cette année, ils ont décidé de faire les choses autrement. "Avec les annonces du gouvernement sur les possibles coupures de courant, on s'est dit, on le fait plus sobrement, avec moins de guirlandes, et une illumination qui dure moins dans le temps. On allumera principalement 1h30 par jour", dit-Julien. Soit 30 minutes de moins au quotidien.

Et surtout, les deux frères surveilleront les fameux pics de consommation et se préparent à éteindre si besoin. "Le but, c'est quand même de jouer le jeu parce que je ne vois pas pourquoi les autres devraient faire des efforts et pas nous. On a réfléchi avant, forcément", ajoute Alexandre. On peut donc rester un illuminé de Noël et s'adapter à la sobriété pour continuer d'éclairer les nuits des passants différemment.