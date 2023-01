Crise de l'énergie : des centaines de salariés de conserveries au chômage technique

Ce lundi après-midi, l'usine est déserte. Les 200 employés sont restés chez eux, contraints au chômage partiel pour un mois, avec une indemnité d'un peu plus de 70 % de leur salaire. Pour cet ouvrier de production depuis 22 ans, la perte mensuelle est conséquente. "On se retrouve aujourd'hui avec une perte de 150 à 200 euros net. Donc, on est dans l'inquiétude. C'est triste", indique-t-il.