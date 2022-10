Électricité : risque-t-on de perdre le contenu de son congélateur en cas d'alerte rouge cet hiver ?

Pour passer l'hiver sans risquer la pénurie d'électricité, le gouvernement a présenté jeudi 6 octobre son plan d'économies d'énergie. Des coupures de courant temporaires ne sont pour autant pas totalement exclues pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers en cas de tension extrême sur le réseau. Ces "black-out" maîtrisés et momentanés, solution de dernier recours, permettraient de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande et d’éviter des pannes généralisées (s'il y avait de tels délestages, aucun avertissement ne serait fourni, mais les Français pourront accéder aux informations concernant leur zone de résidence sur le site Internet Ecowatt).

Si cela se produisait, qu’adviendrait-il des aliments dans le congélateur ? RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité, se veut rassurant : "Si d'aventure, il pouvait arriver une coupure, cette coupure est de deux heures, elle est organisée et en deux heures, vous ne perdez pas votre congélateur. C'est une mesure de sauvegarde du système électrique français", estime son président Xavier Piechaczyk dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.