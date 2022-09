VIDÉO - Granulés de bois pour le chauffage : rationnement, ruptures de stock... "C'est de la folie !"

L'été n'est pas encore terminé que vous préparez déjà votre hiver. La preuve près de Douai (Nord), chez un vendeur de pellets, ces granulés de bois qui serviront à vous chauffer. "Hier, j'ai dû mettre [mon téléphone] en répondeur à partir de 16h30. Ce n'était plus possible, on ne pouvait plus travailler", explique David Vanderstraeten, PDG de la SARL Vanderstraeten. "Ils appellent de partout : nos clients habituels fidèles, et beaucoup de nouveaux clients aussi. On a des demandes de toute la France, de Belgique... C'est de la folie !", poursuit un employé de l'entreprise.