Menace de coupures de courant : les ventes de petits réchauds à gaz flambent

Dans ce Décathlon de Loire-Atlantique, l'heure est au réassort au rayon des réchauds à gaz. Depuis quelque temps, ces articles de camping partent très vite. "On a des tout petits réchauds de bivouac, mais aujourd'hui en termes de réchauds de camping, c'est celui-ci qu'on vend le plus", explique une vendeuse en montrant un modèle plus conséquent.

Conséquence des menaces de coupures de courant qui pèsent sur les Français cet hiver, les achats de ce matériel d'appoint, pratique pour réchauffer une soupe ou un plat, se multiplient. "On a bien compris que c'étaient des clients qui étaient en 'full électrique' chez eux et qui ont peur de tomber en rupture. C'étaient plutôt des personnes âgées au début, aujourd'hui on a toutes les tranches d'âge", poursuit la vendeuse. C'est le cas de Jérémy, venu dans l'enseigne pour s'équiper au cas où : "On nous annonce des coupures d'électricité cet hiver, et je me vois mal être sans électricité à la maison avec un enfant de deux ans et demi, donc je prends les devants", explique ce père de famille en choisissant son réchaud.