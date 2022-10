Mon chauffage est collectif, qui décide de sa mise en route ? Le 20H vous répond

Justement, quelles périodes de chauffe ? Là non plus, il n’y a pas de règle générale, pas de date légale. "En pratique, c’est souvent autour du 15 octobre", ajoute la juriste. Mais cet hiver, cela pourrait être un peu plus tard. Dans son dernier plan de sobriété énergétique, le gouvernement recommande reculer l’allumage du chauffage de quinze jours. "Commencer la saison de chauffe au 1er novembre si possible, pour préserver les stocks d’énergie en France", peut-on lire dans cette fiche qui récapitule les 10 gestes pour faire des économies d’énergie de son immeuble.