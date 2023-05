VIDÉO - Crise de la filière bio : elle offre ses poireaux, faute de pouvoir les vendre

Les bottes sont obligatoires dans ce champ de poireaux bio de l'Oise. Depuis la veille, c'est cueillette gratuite pour tous, et certains sont venus en nombre, comme les membres de la famille Martin. Alertés sur les réseaux, depuis six heures du matin, ils ramassent sans s’arrêter, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Une récolte bien rodée : les hommes cueillent, et Julie nettoie, avant d'emballer. La foule présente ce jour-là dans le champ ne l'étonne pas. "Avec la vie qu'on mène aujourd'hui, je ne suis pas surprise", nous explique la jeune femme, "les gens sautent sur la moindre affaire".