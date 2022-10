VIDÉO - Crise des carburants : dans la Vallée du Rhône, la pénurie s'installe

Un dimanche matin ordinaire, dans la région lyonnaise, la seule file d'attente est celle de la boulangerie, pour la brioche dominicale. Mais ce weekend, les habitants de la région sont plus souvent en quête de carburant que de croissants. Premier constaté par notre équipe dans les stations-service du centre-ville de Lyon : il n'y a plus que du gazole, comme on peut le voir dans le reportage en tête d'article.