Peut-on mélanger du SP95 et du SP98 sans risque pour son moteur ? Le 20H vous répond

C’est l’une des différences entre le SP95 et le SP98. "Le Superéthanol E85 est le carburant essence sans plomb pouvant contenir entre 65% et 85% de bioéthanol", peut-on lire sur le site de la filière du biocarburant. L’autre différence nous est précisée par Emilie Repusseau, secrétaire générale adjointe de la Fédération Nationale de l’automobile : "Le SP98 contient plus d’octane, il est compatible avec toutes les voitures." Un dernier conseil pour la route : "Veillez à ce qu’il reste un peu de carburant dans votre réservoir quand vous faites le plein pour que le mélange se fasse bien".