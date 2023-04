VIDÉO - Crise du cidre : des centaines d'hectares de pommiers vont être arrachés

Sa réputation n'est plus à faire. Sucré, peu alcoolisé et abordable, le cidre perd pourtant en popularité auprès des Français : -12% de ventes l’an passé par rapport à 2019, année de référence d’avant Covid. Les jeunes particulièrement, semblent s'en détourner. "Nous, c'est plus la bière, les alcools forts", témoigne l'un d'entre eux dans un supermarché. Les conséquences sur la production sont directes. Le leader du cidre en France, Agrial, a annoncé se séparer de 450 hectares de pommiers.