Entre un réfrigérateur et une box internet, qu'est-ce qui consomme le plus dans la maison ? Le 20H vous répond

Entre un réfrigérateur et une box internet, qu'est-ce qui consomme le plus ?

Figurez-vous qu’ils consomment autant d’énergie, entre 150 et 300 kilowattheures par an, nous dit l’Agence de la transition écologique dans ce guide dédié à la sobriété numérique. Réfrigérateur et box internet vous coûtent donc la même chose : entre 25 et 50 euros chacun par an en moyenne. C’est le Médiateur de l’énergie qui nous a aidés à faire cette estimation, en se basant sur les tarifs réglementés actuels.

Pour le réfrigérateur, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à part opter pour un modèle récent et donc "moins gourmand en énergie" comme le recommande, là encore l’Ademe, dans cet autre guide dédié à la consommation d’énergie. D’un modèle à l’autre, la facture sur 11 ans peut passer de 540 à 275 euros. Presque divisée par deux ! Pour la box, pas besoin d’en changer : il suffit de l’éteindre toutes les nuits, "et non la mettre en veille". C’est d’ailleurs ce que recommande Bouygues Télécom à ses abonnés dans ses écogestes : "nous encourageons nos clients à éteindre manuellement leurs modems lorsqu’ils n’en ont pas l’usage."

Aucun risque d’endommager l’appareil. Attention toutefois "à la domotique, comme les objets connectés, et à la téléphonie fixe, qui peuvent avoir besoin de votre box pour fonctionner".