Animaux de compagnie : le budget pour nourrir chat et chiens a explosé

La moitié des foyers français vivent avec un animal de compagnie, mais avoir un compagnon en pension coûte de plus en plus cher. Les prix des croquettes pour chiens et chats ont parfois bondi de 60%. Au grand désarroi de leurs maîtres...

Une frimousse à nourrir, puis deux, puis quatorze. Il y a 20 ans, Sylvie Voisin a monté une association pour accueillir les chats errants de son quartier, mais leur donner à manger devient de plus en plus difficile à assumer financièrement. Sa dépense a doublé. Malgré les dons et les achats en grande quantité, elle n'a pas eu le choix que de réduire les gamelles.

Un poids dans le budget des familles

Ces hausses de prix n'ont pas échappé aux amoureux des animaux de compagnie. "J'ai pas trop le choix, j'achète", se désole une promeneuse interrogée dans la vidéo en tête de cet article. C'est un achat incontournable pour les propriétaires d'animaux et les marques l'ont bien compris.

Au mois de mars, un paquet de croquettes pour chat d'une grande marque vendue en supermarché est passé de 9,11 euros à 10,94 euros. Dans le même temps, la quantité, elle, a baissé de quatre à trois kilos, soit une hausse de 60% du prix au kilo. L'enseigne se justifie avec l'ajout de la mention "Nouveau format" sur leurs paquets et que les changements se sont faits avec la volonté d'informer clairement les consommateurs.

Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.