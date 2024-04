VIDÉO - Feuilletées, sablées ou brisées : que valent les pâtes industrielles ?

Pour gagner du temps, près de 9 Français sur 10 ont recours aux pâtes à tarte industrielles. Mais quel est leur secret de fabrication, sachant que certaines contiennent beaucoup plus d'ingrédients que les recettes traditionnelles ? Le JT de TF1 a mené l'enquête.

Par manque de temps ou par flemmardise, on cache souvent une pâte industrielle dans son frigo. Pas chères et très pratiques, elles sont idéales pour cuisiner toutes sortes de délicieuses tartes. Preuve en est, 85 % des Français en achètent fréquemment, mais les grandes marques gardent jalousement leurs recettes. Aucune n'a souhaité ouvrir ses portes au JT de TF1, sauf les pâtes François qui fabriquent de la pâte feuilletée prête à l'emploi depuis 1986. Et tout commence avec quatre ingrédients. "C'est un mélange de farine, d'eau, de beurre et de sel qui va servir de base pour fabriquer la pâte feuilletée", explique Claude François, la directrice, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Une progression de 30 % en deux ans sur le marché des particuliers, via les boutiques et via le site internet. Claude François, directrice des pâtes François

Le beurre, c'est bien la star de la recette. L'usine en utilise une tonne par jour. Des plaques entières sont emmitouflées dans la pâte, qu'il faut ensuite compresser et plier un nombre incalculable de fois. "Ce sont ces feuilles successives qui vont s'empiler les unes sur les autres et vont faire en sorte que la pâte lève quand on l'enfournera dans un four préchauffé à 180 degrés", précise encore la directrice des pâtes François. À l'arrivée, le paquet de trois kilos coûte 20 euros, de quoi faire une bonne dizaine de tartes. Depuis la crise du Covid, cette patronne a vu ses ventes de pâtes feuilletées et brisées bondir. "Une progression de 30 % en deux ans sur le marché des particuliers, via les boutiques et via le site internet. C'est une tendance qui se confirme", admet Claude François.

De l'alcool éthylique et du gluten de blé

Si la recette traditionnelle est ici respectée, d'autres industriels ont recours à des ingrédients inattendus. Patricia Chairopoulos, journaliste alimentation à 60 millions de Consommateurs, a comparé la composition de plusieurs références vendues en grandes surfaces. On y trouve pêle-mêle de l'alcool éthylique, du gluten de blé, de la levure désactivée et même du jus de citron. Bref, des tas de produits pourtant nécessaires.

"Ce sont en fait des artifices qui vont permettre aux consommateurs d'avoir un produit satisfaisant. En tout cas, lui tel qu'il la veut, c'est-à-dire qui s'étale facilement, qui ne va pas avoir un goût aigre par exemple", explique-t-elle. Plus étonnant encore, certaines marques bio ont jusqu'à onze ingrédients et même pas de beurre. "Ils utilisent plutôt des graisses végétales, soit un mélange d'huile de palme ou de colza, soit de la margarine. On n'attend évidemment pas ça d'une pâte à tarte, qui plus est bio", dénonce la spécialiste.

En plus de ces pâtes brisées et feuilletées, on trouve aussi dans nos frigos de la pâte à pizza. Que vaut-elle vraiment ? Cette fois, le JT de TF1 a demandé l'avis de Frederico Rabboni, pizzaiolo chez Gruppomimo. Pour cela, il doit préparer une pizza avec sa pâte et une pâte industrielle afin de les comparer. Premier constat, le produit vendu 99 centimes d'euro dans les supermarchés contient aussi toute une liste d'ingrédients superflus. "C'est un sacrilège. Ça n'a rien à voir avec la pâte à pizza", s'offusque-t-il.

Sa pâte à pizza contient, elle, du sel, de l'eau, de la farine et de la levure. Rien de plus, si ce n'est de la sauce tomate et de la mozzarella. Même garniture avec la pâte industrielle. Le tout est cuit au feu de bois. Et une fois les deux pizzas sorties du four, c'est l'heure du verdict. Côté pâte industrielle, "les bords sont durs", dit-il. Place à la dégustation : la pâte à pizza industrielle n'a pas beaucoup de goût. Mieux vaut donc prendre 20 minutes pour la préparer soi-même et la laisser reposer. Ce n'est pas plus cher et bien meilleur.