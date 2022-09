Cuisiner en allégeant la facture

Depuis plus d'un an, Jocelyne est devenue experte en gestes de bon sens pour économiser gaz et électricité dans sa cuisine. La première astuce est de couper le gaz avant la fin de la cuisson. Elle utilise toujours des casseroles ou marmites en inox, car elles conduisent mieux la chaleur. La deuxième astuce est de toujours couvrir ses plats lorsqu'ils sont sur le feu. Ainsi, le temps de cuisson et la consommation de gaz sont divisés par deux.