Cuisses de grenouilles : elles reviennent en force dans nos assiettes

Chaque année, il produit six tonnes de cuisses de grenouilles et fournit les meilleures tables françaises. Une entrée à base de cuisse de grenouilles est proposée au prix de 89 euros. En salle, ce couple déguste des grenouilles pour la première fois. "C'est une super expérience", "je ne m'attendais pas à un goût aussi doux, je recommande vivement", nous livrent-ils. Les Français sont les plus grands consommateurs de grenouilles en Europe, avec plus de 4 000 tonnes chaque année.