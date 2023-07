VIDÉO - Cuit ou cru, l'abricot est votre allié de l'été

Dans les vergers de la Drôme, Denis, le cuisinier du jour, est un chauffeur-livreur amoureux de bons petits plats. Parmi une dizaine de variétés d'abricots, il choisit un Bergeron bien charnu pour la tarte, et pour le tartare, un abricot plus petit et plus acidulé, la variété Vertige.

Direction la cuisine. Denis commence par le tartare, un bouquet de fraîcheur, idéal pendant la canicule. Dans un bol, il mélange abricots, échalotes, ail, poivrons et gingembre. Le saumon bien conservé au frais est découpé au dernier moment. Il ne reste qu'à mélanger le tout avec un peu d'huile de sésame.