VIDÉO - Un remède à l'inflation : comment organiser son potager pour nourrir toute une famille

Pour tenir le rythme de la récolte, il faut faire les conserves tout au long de l'année. "On récolte, on mange frais, mais on conserve", explique Sandrine. Cet automne, elle s'est appliquée à mettre ses haricots en bocaux. Pour cela, elle a mis à bouillir de l'eau où elle ajoute 10 g de gros sel. Elle prend la saumure et elle la verse sur ses haricots. Elle termine en laissant un centimètre de vide entre le bocal et la fermeture.

