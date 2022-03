Dans la Mayenne, un commerçant bannit les pièces d'un et de deux centimes pour faciliter la vie de ses clients

Dans sa petite supérette de Bierné-Les-Villages (Mayenne), Hugo Mocques a tenté une expérience. "Tous mes prix sont ronds. Normalement, je n'ai pas une seule référence en dehors de zéro centime ou de cinq centimes d'euros", explique le commerçant dans la vidéo en tête de cet article.

Depuis deux semaines, les pièces d'un et de deux centimes sont bannies. À la caisse, les clients ont délaissé la mitraille avec joie. "C'était une galère", ricane un des clients. "Souvent quand on paye, on donne un billet de cinq ou de dix euros, on ne va pas chercher notre petite monnaie… Donc on accumule, on accumule. C'est de l'argent qui dort", explique une habitante.