Dans les coulisses de Decathlon, inventeur de loisirs

Tout a commencé sur un parking au nord de la France en 1976. Un cousin de la famille Mulliez et ses cinq copains lancent la première grande surface d'articles de sport. Au départ, il n'y avait que des vêtements basiques et low cost. Mais 45 ans plus tard, le groupe a réussi sa mue. L'enseigne emploie actuellement 100 000 salariés dans le monde, dispose de 80 marques propres. Comme moteur, elle mise sur la recherche permanente d'innovation. Nous avons pénétré les coulisses de cette boîte à idées XXL, des secrets de fabrication aux stratégies pour affronter les défis du marché.