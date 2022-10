Dans les magasins, c'est déjà Noël !

Selon une responsable du magasin, la mise en place du rayon prend plusieurs semaines. De plus, il y a des clients qui sont en demande d'articles de Noël de plus en plus tôt. Cet argument ne convainc pas vraiment les fleuristes du centre-ville. Ces derniers sont déjà dans les préparatifs, mais n'installeront pas leurs vitrines de Noël avant mi-novembre. Quant à un autre commerçant dans le prêt-à-porter, il a décidé de décorer sa boutique le 1er décembre et pas avant.