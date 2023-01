Dans mon frigo : les secrets de fabrication de vos yaourts

Le yaourt se solidifie ensuite dans une pièce à 37 degrés, appelée l'étuve, et dans laquelle les ferments se développent durant six à huit heures. Les produits sont ensuite prêts à rejoindre les supermarchés. Un mode de fabrication propre à Danone, alors que du côté des supermarchés, les yaourts artisanaux ont de plus en plus de succès. Les produits y sont brassés à la main. Un processus de fabrication plus lent qui fait gonfler le prix dans les rayons : pour s'y retrouver, les artisans vendent leurs yaourts deux fois plus chers que ceux industriels. Mais ils le garantissent : ils sont bien meilleurs au goût et meilleurs pour la santé.