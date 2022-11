Dans mon placard : aux origines du sucre

La betterave part pour être lavée, son eau est conservée et utilisée pour laver de nouvelles betteraves. Elles sont ensuite découpées en petites frites, des cossettes. Les cossettes prennent la direction d'un gros cylindre où elles sont mélangées avec de l'eau à 70 degrés. Le sucre va alors migrer dans l'eau, le jus obtenu est filtré puis concentré en sirop. Enfin, on rajoute dans la cuve du sucre glace, pour ainsi former des grains de sucre.