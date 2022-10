Dans mon placard : la biscotte, pourquoi elle vous fait craquer

Pour le découvrir, direction la Normandie dans l'usine Lu de Granville, leader du marché. Avec ses 20 000 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes boulangeries de France. Car fabriqué de la biscotte, c'est d'abord faire du pain. Et la cadence est rythmée, 5 000 pains produits par heure. Il faut 50 tonnes de farine par jour. Cette dernière est Française, tous les fabricants de biscotte s'approvisionnent tout près des usines. Celle-ci, elle vient de Normandie, des Pays de la Loire et de la Bretagne, pas plus de 300 km, un choix stratégique.