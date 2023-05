VIDÉO - Jus d'orange : pourquoi les supermarchés risquent d'en manquer cet été

Et ça n’est pas près de s’arrêter. En rayons, le litre pourrait bien coûter quinze centimes de plus cet été. Pourquoi ? Car les industriels payent de plus en plus cher le concentré d'oranges, matière première utilisée dans une bonne partie des jus et nectars d'orange vendus dans les supermarchés. "L’année dernière, on payait à peu près 2300 euros à 2400 euros la tonne de concentré d’oranges. Aujourd’hui, on est arrivé plutôt à du 3500 ou 3600", explique Jérôme Vasseneix, directeur de site LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel). Dans cette usine en Alsace, il a donc fallu s’adapter. "On retravaille un peu nos recettes. On est aussi amené à travailler de temps en temps sur l’utilisation de pur jus plutôt que de concentré", poursuit Jérôme Vasseneix.