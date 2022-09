Dans quels cas peut-on recourir à la garantie légale de conformité ? Le 13H à vos côtés

Si vous vous trouvez dans la même situation, sachez que vous pouvez envoyer un mail au service client de l'enseigne. Le plus important, c'est de faire jouer la garantie légale de conformité. Obligatoire pour tous les professionnels qui vendent à des particuliers, elle est plus protectrice pour le consommateur. Elle est valable deux ans à compter de la délivrance du bien et le professionnel a 30 jours pour vous répondre.