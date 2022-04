Date de péremption, bientôt la fin ?

Il s'agit d'une petite révolution dans les rayons frais des supermarchés anglais. Sur les yaourts d'une marque très consommée, la mention "use by" , "périmé le", va laisser la place à "best befor", "meilleur avant". Dans ce cas, le consommateur devra juger par lui-même si le produit est encore frais après la date. Dans nos supermarchés, nous en sommes loin. Sur les emballages des yaourts, quel que soit le fabricant, la même inscription : "à consommer jusqu'au". Au-delà, ils ne garantissent plus le goût, ni la sécurité alimentaire du produit.