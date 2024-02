Jusqu'à quand peut-on consommer sans risque un yaourt périmé ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des questions à propos des dates de péremption. Ani Basar vous donne ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

On dit souvent qu’on peut consommer nos yaourts bien au-delà de leur date de péremption. Vrai ou faux ?

C’est vrai ! Surtout pour les yaourts nature. Vous pouvez les manger jusqu’à trois semaines après la fameuse "DLC", date Limite de consommation. En revanche, c’est un peu moins juste pour les crèmes caramel ou encore les préparations avec des œufs, comme les flans, plus sensibles aux bactéries : là, comptez plutôt 7 à 10 jours maximum...

Enfin, on rappelle qu’une fois ouverts, même avant la date limite, il faut les consommer au plus tard dans les deux jours ! Et ce conseil vaut pour tous les produits frais qui ont une date limite.

Ça marche aussi pour les viandes ou les poissons en barquette ?

Non ! Soyez vigilant : viande, poisson, charcuterie, œufs ou encore plats cuisinés, ce sont des produits très fragiles. Ne les mangez surtout pas après la date indiquée. Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent développer des bactéries comme la Listeria, la salmonelle ou encore e-coli, dangereuses pour la santé, voire mortelles.

Comment savoir si un produit est contaminé ?

C’est impossible à repérer à l’œil nu. Mais il peut y avoir des indices : si l’emballage est gonflé, l’odeur légèrement vinaigrée ou si votre steak haché vire au vert ou au noir, c’est non ! Même cuit. Un conseil, ne prenez aucun risque !

Est-ce pareil quand je lis "à consommer de préférence avant" fin janvier, par exemple sur ma tablette de chocolat ?

Non, dans ce cas précis, pas de risque sanitaire, votre chocolat pourrait être moins bon, avoir moins de saveur. Mais en gros, c’est juste une date indicative : avant cette date, on vous garantit l’aspect visuel, le goût et l’odeur. Après cette date, ils peuvent se dégrader mais restent consommables. Cette formulation, on la retrouve sur la plupart des aliments dans notre placard : pâtes, riz ou encore boites de conserves ! Ça marche aussi sur les produits congelés. D’après la commission européenne, ces dates de consommation, mal interprétées, seraient responsables de 20% du gaspillage alimentaire.

Mon poisson congelé, je ne vais quand même pas le manger deux ans après cette recommandation ?

Vous pourriez. À une condition : si vous êtes sûr d’avoir bien respecté la chaine du froid et que votre emballage est étanche. Sinon, là encore, il y a un gros risque d’intoxication alimentaire.

Enfin, notez que les aliments congelés "maison", comme les restes de votre plat signature, durent moins longtemps que les produits surgelés industriels. Il faudra donc les resservir au plus tard dans les 2-3 mois.

