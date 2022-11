Dates de péremption : des étiquettes bientôt simplifiées pour réduire le gaspillage alimentaire

Pour que les consommateurs ne soient plus hésitants, les industriels devront désormais indiquer avec cette DDM l’ajout "Pour une dégustation optimale" ou "Ce produit peut être consommé après cette date". Pour Lisa Faulet, responsable alimentation à l'Association nationale de consommateurs et usagers, "c'est une bonne nouvelle puisque que ça vient renforcer l'information des consommateurs, et donc mieux distinguer les différentes dates de péremption. Ce qui évite de jeter des produits alors qu'ils sont tout à fait consommables après la date indiquée sur l'emballage", explique-t-elle.

Il faut dire qu'au moins 20% du gaspillage alimentaire serait dû à une mauvaise compréhension des dates. C’est pourquoi, les distributeurs veulent aller plus loin. "Par exemple, sur des pâtes, on pourrait tout à fait imaginer que le règlement européen permette de supprimer la date de durabilité minimale. On l'a déjà allongé, mais on pourrait imaginer l'enlever et que ça puisse être fait aussi sur les légumes secs ou le miel", indique Bertrand Swiderski, directeur développement durable du Groupe Carrefour.